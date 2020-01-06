    06 января 2020, 20:05

    Казанского таксиста обвинили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

    Светлана Степанова

    В Казани задержан водитель такси, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Татарстан» со ссылкой на источник в Следственном управлении следственного комитета России по республике.
    Казанского таксиста обвинили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

    Как сообщило СМИ, инцидент случился 13 ноября. 31-летняя пассажирка села в такси и в дороге задремала. Она проснулась от того, что водитель начал до нее домогаться. Женщина тут же предупредила таксиста, что является носительницей ВИЧ-инфекции, но это не остановило мужчину.

    «Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера», — процитировал телеканал источник в региональном управлении СКР.

    36-летнего водителя такси задержали. Обвинения в изнасиловании пассажирки он отвергает. Возбуждено уголовное дело.