Казанского таксиста обвинили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани задержан водитель такси, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Татарстан» со ссылкой на источник в Следственном управлении следственного комитета России по республике.
Как сообщило СМИ, инцидент случился 13 ноября. 31-летняя пассажирка села в такси и в дороге задремала. Она проснулась от того, что водитель начал до нее домогаться. Женщина тут же предупредила таксиста, что является носительницей ВИЧ-инфекции, но это не остановило мужчину.
«Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера», — процитировал телеканал источник в региональном управлении СКР.
36-летнего водителя такси задержали. Обвинения в изнасиловании пассажирки он отвергает. Возбуждено уголовное дело.