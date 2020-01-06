Казанского таксиста обвинили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

Как сообщило СМИ, инцидент случился 13 ноября. 31-летняя пассажирка села в такси и в дороге задремала. Она проснулась от того, что водитель начал до нее домогаться. Женщина тут же предупредила таксиста, что является носительницей ВИЧ-инфекции, но это не остановило мужчину.

«Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера», — процитировал телеканал источник в региональном управлении СКР.

36-летнего водителя такси задержали. Обвинения в изнасиловании пассажирки он отвергает. Возбуждено уголовное дело.