Табун лошадей в Калмыкии мог украсть экс-полицейский

В Калмыкии задержан бывший сотрудник полиции, который мог похитить табун лошадей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщил телеканал RTVI.

Предполагаемый похититель лошадей прежде трудился на должности помощника в оперативном дежурном отделе полиции по Целинному району. Однако в МВД Калмыкии пока не подтвердили информацию о задержании экс-сотрудника.

Источник сообщил, что на бывшего сержанта полиции вышли, когда расследовали похищение 131 лошади и 21 калмыцкого жеребенка. По некоторым данным, табун принадлежал фермерскому хозяйству «Ангай».

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» завели в июле 2021 года, а за месяц перед этим подозреваемый уволился из полиции, — как пишут, по собственному желанию. А само похищение было совершено в мае. Лошадей украли в районе поселка Ики-Чонос. Табун вывезли под Волгоград, где животных продали за 6,9 миллиона рублей.

Подозреваемый отказался давать показания. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

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