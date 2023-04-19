Эксклюзив 19 апреля 2023, 13:24 «Таблетки принимала». Брат погибшей в Балашихе женщины рассказал, что у нее были психологические проблемы Брат погибшей в Балашихе женщины заявил, что у нее были психологические проблемы Пресс-служба Следственного комитета

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Погибшая в Балашихе женщина испытывала психологические проблемы, рассказал «360» ее брат Антон. По его словам, сестра не вставала на медицинский учет, но самостоятельно принимала лекарства.

Сейчас в Балашиху едут мать погибшей женщины и ее супруг. В Подмосковье она проживала последние полтора года, отметил Антон.

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У него поинтересовались, когда у девушки появились признаки мании преследования. Он ответил, что это было осенью, а весной ситуация вновь обострилась.

«Сейчас весной обострилась. Она не стояла на учете, но проблемы были. Таблетки принимала», — рассказал мужчина.

Он добавил, что виделся с сестрой в минувшую субботу. В сентябре женщина планировала устроить дочь в детский сад. По словам Антона, у погибшей был небольшой круг общения.

«Она не вела ни с кем общения, кроме близких людей. Окружение на пальцах руки можно посчитать», — добавил он.

Женщина выпала из окна восьмого этажа 18 апреля. После этого пропала ее трехлетняя дочь. Ее тело обнаружили на следующий день. СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка.