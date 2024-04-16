Важное 16 апреля 2024, 13:36 Связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердили Патрушев: следствие подтвердило связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Киевом Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Следствие подтвердило, а также процессуально закрепило связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с Украиной. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по безопасности на Северо-Западе России. Его процитировало РИА «Новости».

«В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — указал он.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» злоумышленники ворвались в концертный зал и начали стрелять по людям. Затем подожгли здание. Погибли более 140 человек.

Семь фигурантов дела внесли в перечень лиц, причастных к терроризму. Как напомнил RT, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что организаторы трагедии в «Крокус Сити Холле» пытаются спрятаться в тени ИГ*.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.