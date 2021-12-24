Священника приговорили к 21 году тюрьмы за преступления против детей

Многодетного священника Николая Стремского приговорили к 21 году тюрьмы по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Постановление вынес Саракташский районный суд Оренбургской области, сообщил ТАСС.

Помимо лишения свободы на 21 год с ограничением свободы на два года, священнику на 20 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, а также лиши государственной награды Орден «Родительской славы».

Стремский воспитывал восьмерых детей. По версии следствия, с января по август 2018 года он развращал своих опекаемых и удочеренных несовершеннолетних, а также изнасиловал одного из них.

Приемная дочь священнослужителя Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков, как считают следователи, летом 2018 года заперли троих детей в гаражах, где держали их продолжительное время. Сам священник свою вину не признал, заявив, что его подопечные все выдумали. Осенью 2019 года дети Стремского записали видеообращение в поддержку отца.