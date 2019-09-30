Дети священника Стремского записали обращение в поддержку отца

Священник из Оренбурга Николай Стремской лишился опекунства и сейчас находится в СИЗО. Мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего и развратных действиях. Священнослужитель воспитывал восьмерых детей, которые не верят в виновность отца и записали в его поддержку видеообращение.

Священника Стремского лишили опекунства над 8 детьми Подробнее

На опубликованных LIFE кадрах, дети Стремского рассказывали про своего отца. По их словам, мужчина хорошо справлялся с ролью родителя и очень заботился о своей большой семье.

«Я благодарен своему отцу приемному за то, что я стою живой, разговариваю сейчас с вами. В прошлом году я попал в аварию, меня сбил пьяный человек. И когда я был в коме, нужно было лекарство для капельницы. Оно было только в Москве и во Владивостоке», — рассказал Николай Черненко.

Он добавил, что для лечения нужно было три ампулы препарата, который стоил более 40 тысяч рублей за штуку. Несмотря на это, Стремской заказал дорогостоящее лекарство для приемного сына.

Другие дети также подтвердили, что священнослужитель хорошо относился к своей семье. Они отозвались об отце с благодарностью и высказали только положительные характеристики.

Бывшего руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского арестовали по решению суда. Он пробудет в СИЗО до 12 ноября 2019 года после обвинений в изнасиловании и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Также под стражу попала одна из его приемных дочерей вместе с супругом. Пару обвиняют в незаконном лишении свободы нескольких лиц.