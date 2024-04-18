Криминал 18 апреля 2024, 02:40 Священника и снайпера с СВО арестовали по делу почти 30-летней давности «Коммерсант»: священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ РИА «Новости»

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Военнослужащего из зоны спецоперации и священника арестовали по делу о похищении людей, вымогательствах и убийствах, совершенных организованной преступной группировкой в Белгородской области с 1997-го по 2017 год. Подробности расследования рассказал «Коммерсант».

Военнослужащий Игорь Салютин и священнослужитель Станислав Дементеев по версии следствия в 90-х возглавляли ОПГ и боролись за лидерство в криминальном мире. Некоторых жертв тех преступлений не могут найти до сих пор.

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По информации источника газеты, расследуются несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений, СК пока не разглашает подробности дела.

В деле фигурирует еще один предполагаемый участник ОПГ. По данным газеты, он погиб в зоне спецоперации.

Подозреваемый Селютин служил снайпером, не раз награждался почетными грамотами. На СВО пошел добровольцем. Защита попыталась обжаловать арест Селютина, аргументируя, что с момента предполагаемого преступления прошло около 26 лет, и за это время их подзащитный не создавал угрозы общественной безопасности и исполнял долг перед Родиной. Суд учел аргументы адвокатов, но продлил арест до 6 июня, опасаясь, что подозреваемые могут скрыться.

В Твери арестовали еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчина фиктивным образом зарегистрировал в своем доме других обвиняемых.