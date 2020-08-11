Священник из Барнаула попросил Маска научить россиян строить ракеты

Священник из Барнаула Александр Микушин поздравил «раба Божьего Илона» с успешным запуском нового космического корабля Crew Dragon с астронавтами. В особенности с приземлением использованной ступени на морскую платформу.

Ранее батюшка неоднократно критиковал запуски российских «Протонов». Он жаловался, что их отработанные ступени падают в районе Алтая, отравляя токсичным топливом людей и природу.

Священник призвал благословение господне на голову Маска и сотрудников его компании. Он с восторгом сообщил, что 11–12 июня в вместе с прихожанами наблюдал в ночном небе очень яркий пролет спутников Star link. Батюшка назвал это зрелище уникальным и удивительным.

«Пожалуйста, отправьте специалистов Вашей компании в Россию. Пусть они научат сотрудников конструкторского бюро „Салют“ делать ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями», — написал священник в своем обращении во «ВКонтакте».

Александр Микушин также пригласил Илона Маска побывать в кемпинге в Горном Алтае и опубликовал копию своего письма на английском языке.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал всех, кто восхищается успехами Илона Маска диванными идиотами.