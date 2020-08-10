Рогозин обозвал тех, кто восторгается достижениями Маска

«Может для идиотов диванных это восторг, жвачка, джинсы, Маск и так далее. Для нас — это довольно-таки хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США, которая использует весь этот восторг для того, чтобы продвигать прежде всего свои военные интересы», — заявил Рогозин.

Руководитель госкорпорации добавил, что Маск построил и запустил пилотируемый космические корабль Crew Dragon за государственные деньги, а космодром бесплатно передали компании SpaceX. По словам Рогозина, «американский космос» давно частный. Компаниям выделяет деньги NASA.

Полет Crew Dragon должен был состояться еще несколько лет назад, так что это не сенсация.

В этой же программе Рогозин предложил украшать российские космические корабли и ракеты хохломой, гжелью и изображениями городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.