21 апреля 2024, 16:27
Супруг застрелил главу села Тунка в Бурятии
«Известия»: в Бурятии главу села Тунка Леонтьеву застрелил муж
В Бурятии глава села Тунка Таисия Леонтьева погибла от рук собственного мужа. Он застрелил супругу из ружья, сообщили «Известия».
По данным издания, Леонтьева поругалась с супругом из-за бытовых разногласий. Мужчина, схватив ружье, застрелил ее. После убийства он решил покончить с собой, но выжил.
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Журналисты уточнили, что мужчину положили в больницу.
В пресс-службе регионального главка Следственного комитета сообщили, что после убийства 40-летней женщины в Тункинском районе возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Таисия Леонтьева руководила сельской администрацией Тунки с 2018 года.
Накануне экс-кандидат в депутаты тверской Думы Евгений Никольский сообщил на своей странице в соцсети, что убил жену. Он признался, что не жалеет о своем поступке и попросил позаботиться о дочери.
Убийства
Бурятия
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