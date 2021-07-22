Судмедэксперта потребовали отправить в СИЗО за подлог в деле о смерти чиновника из Москвы

Следствие попросило суд арестовать судмедэксперта Александра Пенцакова за служебный подлог в ходе расследования смерти заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Пенцаков установил, что чиновник покончил с собой, но в СК с такой версией не согласны и полагают, что его могли убить.

Ходатайство с просьбой арестовать судмедэксперта поступило в Басманный суд Москвы, сообщил ТАСС. В пресс-службе суда уточнили, что Пенцаков подозревается в халатности и служебном подлоге.

По данным «МК», судмедэксперт был приглашен на допрос 21 июля, после чего был задержан. Источник издания рассказал, что следователи считают, что Пенцаков допустил технические ошибки при вскрытии тела Ошарина и заявил, что причиной смерти стало самоубийство. Но правоохранители считают иначе. Собеседник газеты отметил, что тело было эксгумировано, но еще одна экспертиза ничего не показала.

Замглавы департамента культуры Москвы был найден мертвым в Крыму в апреле 2020 года. Его тело лежало в ванной в съемной квартире в Ялте. Там же нашли крупную сумму денег, которую он снял перед вылетом из Москвы.