    23 апреля 2020, 18:15

    «Это выдумки». Хозяйка квартиры, где погиб Ошарин, опровергла слухи о его запое

    Иван Степанов, Эля Данилюк

    В деле с гибелью замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина — новые подробности. Telegam-канал Lifе shоt сообщил, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму. Однако эту информацию «360» опровергла хозяйка жилья.
    «Это выдумки». Хозяйка квартиры, где погиб Ошарин, опровергла слухи о его запое

    «Я такого не говорила, что он ушел в запой. Я с ним не находилась. <…> Я когда с ним общалась, он вел себя нормально, адекватно. Был один. Я не заметила ничего такого. <…> Кто ж мог знать, что он ушел в запой. Наверное, это выдумки журналистов», — заявила женщина.

    Она также рассказала, что на месте трагедии не была — после ЧП там работала полиция, а женщина только открыла дверь. Остальные детали происшествия хозяйка квартиры предпочла не рассказывать, ссылаясь на тайну следствия.

    Тело Леонида Ошарина нашли 22 апреля в съемной квартире в Ялте. Что стало истинной причиной его гибели, выясняют следователи.

    Накануне его коллега Евгений Герасимов рассказал «360», что на теле Ошарина, помимо перерезанных вен, были и другие ножевые ранения. «Вены, это мы знаем… Но у него есть еще одно ножевое, — то ли грудь, [то ли] ближе к горлу», — рассказал мужчина.