«Это выдумки». Хозяйка квартиры, где погиб Ошарин, опровергла слухи о его запое

«Я такого не говорила, что он ушел в запой. Я с ним не находилась. <…> Я когда с ним общалась, он вел себя нормально, адекватно. Был один. Я не заметила ничего такого. <…> Кто ж мог знать, что он ушел в запой. Наверное, это выдумки журналистов», — заявила женщина.

Она также рассказала, что на месте трагедии не была — после ЧП там работала полиция, а женщина только открыла дверь. Остальные детали происшествия хозяйка квартиры предпочла не рассказывать, ссылаясь на тайну следствия.

Тело Леонида Ошарина нашли 22 апреля в съемной квартире в Ялте. Что стало истинной причиной его гибели, выясняют следователи.

Накануне его коллега Евгений Герасимов рассказал «360», что на теле Ошарина, помимо перерезанных вен, были и другие ножевые ранения. «Вены, это мы знаем… Но у него есть еще одно ножевое, — то ли грудь, [то ли] ближе к горлу», — рассказал мужчина.