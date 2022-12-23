Криминал 23 декабря 2022, 12:34 Суд закрыл дело экс-депутата, который сбил ребенка в Новосибирской области и уехал с места ДТП Суд закрыл дело экс-депутата Мамонтова, который сбил ребенка в Татарске Pxhere

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Бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова освободили от уголовной ответственности после того, как он сбил мальчика и уехал с места происшествия. Решение принял мировой судья в регионе после примирения сторон. Об этом заявили в управлении судебного департамента по региону РИА «Новости».

Речь идет о постановлении мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области, которое принято 23 декабря 2022 года

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«Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон», — рассказал представитель управления.

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Ранее в СМИ появилась информация, что бывший чиновник выплатил матери пострадавшего один миллион рублей в качестве компенсации.

Мамонтов вечером 30 октября, находясь за рулем своего автомобиля Toyota RAV-4, сбил мальчика в городе Татарске, а после произошедшего уехал с места. Ребенка доставили в Татарскую ЦРБ, а затем отправили в областную больницу Новосибирска. Врачи заявили, что здоровью пациента причинили вред средней тяжести.

Уголовное дело в отношении экс-депутата открыли по статье УК РФ «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии». Еще во время предварительного следствия он признал свою вину.

Также в отношении Мамонтова завели административные протоколы за оставление места ДТП и нарушение ПДД, которое повлекло причинение здоровью человека вреда средней тяжести. Экс-депутат провел под арестом 11 суток.