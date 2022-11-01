Сбитого депутатом в Татарске мальчика доставят на лечение в Новосибирск | 360°

Общество 01 ноября 2022, 07:43 Сбитого депутатом в Татарске мальчика доставят на лечение в Новосибирск Минздрав: сбитого депутатом Мамонтовым мальчика доставят на лечение в Новосибирск

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Вертолет санавиации доставит 1 ноября на лечение в Новосибирскую областную клиническую больницу шестилетнего мальчика, которого оказался под колесами машины районного депутата Сергея Мамонтова. Об этом заявил глава областного минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании в региональном правительстве, написал новосибирский ресурс vn.ru.

«Сразу после ДТП мальчик был доставлен в Татарскую ЦРБ, которая имеет второй уровень по оказанию медпомощи пациентам с травматологическим профилем. Там были проведены все необходимые диагностические мероприятия, пациента поместили в реабилитационное отделение», — сказал он.

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По его словам, оперативное вмешательство медиков не потребовалось. Как только во вторник состояние ребенка стабилизируется, его доставят для дальнейшего лечения в Новосибирск.

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Депутат от «Единой России» Сергей Мамонтов 30 октября сбил мальчика, а потом уехал с места ДТП. Ребенка госпитализировали, партия исключила парламентария из своих списков. Мамонтова на следующий день арестовали на 11 суток. Он признал свою вину, открыто уголовное дело.