Суд вынес приговоры укравшей из банка Башкирии деньги кассирше и ее мужу. Видео

Пять лет в колонии проведет укравшая из кассы салаватского отделения Россельхозбанка кассирша Луиза Хайруллина. Ее муж Марат Хайруллин отправится в колонию на шесть лет. Такое решение принял городской суд Салавата.

Семейную пару обвинили в присвоении и растрате крупной суммы денег. Обвинение изначально запрашивало большие сроки: шесть лет для Луизы Хайруллиной и семь для ее мужа. Перед началом судебного заседания Марат Хайруллин сидел на скамье, в то время как его жена находилась в «клетке».

Луиза Хайруллина работала старшим кассиром в отделении Россельхозбанка в Салавате. По данным материалов дела, с сентября 2017-го по май 2019 года она вывела из банка более 25 миллионов рублей.

Узнав о предстоящей ревизии, она решила сбежать. Женщина взяла из кассы более одного миллиона рублей и вместе с мужем и детьми уехала из города. Семья остановилась в Казани, где сняла квартиру. Там их задержала полиция.

Похищенных денег у Хайруллиных не было. В ходе расследования выяснилось, что Марат Хайруллин проиграл большую часть украденных средств в букмекерских конторах.

В отношении Луизы Хайруллиной завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По решению суда ее отправили в СИЗО. Ее мужа Марата изначально отпустили после допроса, но обязали снова прийти в полицию. После того, как он пропал, его объявили в розыск. Задержали его аэропорту Уфы. Его обвинили в организации преступления.

В ходе судебного заседания Луиза признала вину полностью, а Марат попросил рассмотреть свою роль в совершенном преступлении не как организатора.

Также суд удовлетворил иск Россельхозбанка о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 ,5 миллиона рублей.

В ходе беседы с журналистами Марат Хайруллин заявил, что не согласен с решением суда и намерен обжаловать приговор. Луиза от комментариев отказалась.