Муж проиграл на ставках украденные башкирской кассиршей миллионы

Супруг башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, которая вынесла из банка в Салавате более 20 миллионов рублей, проиграл большую часть украденных средств в букмекерских конторах. Ранее эта информация поступала от источников, но теперь ее официально подтвердил начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Башкирии Рамиль Еремеев.

«Ее супруг был, так скажем, игроманом, закладывал (деньги — прим.ред.)в букмекерские конторы, что подтверждается запросами», — привел его цитату «Интерфакс».

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Представитель ведомства уточнил, что большую часть суммы мужчина проиграл. В данный момент с четой Хайруллиных продолжаются следственные действия. Супруги дают признательные показания.

Луиза Хайруллина вынесла из кассы банка в городе Салават более 20 миллионов рублей. После чего вместе с семьей она уехала из города. Полиция объявила ее в розыск. Задержали женщину, ее супруга и двоих детей в съемной квартире в Казани. Денег при этом денег у семьи не оказалось.

Против Хайруллиной завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд постановил отправить ее в Следственный изолятор. Мужа кассирши Марата Хайруллина отпустили после допроса и обязали снова прийти в полицию. Однако мужчина пропал. Правоохранители задержали его в аэропорту Уфы. Против него завели уголовное дело по статье «Кража».

После следователи, которые занимались расследованием дела рассказали, что Марат Хайруллин проигрывал все украденные супругой деньги. Он перевел их на личный счет и использовал для ставок на спортивных состязаниях.