Вдова артиста Баталова осталась без наследства из-за мошенников

Вдова артиста Алексея Баталова подписала генеральную доверенность супружеской паре в обмен на опекунство. В итоге Гитана Леонтенко вместе с дочерью Марией остались практически без всего наследства.

«Не знаю, как Гитана подписала полную гендоверенность. С имуществом эти люди могут делать все что угодно. Квартира на Самотеке переписана, мастерскую продали, треть квартиры на набережной уже не принадлежит», — сообщил друг семьи Владимир Иванов «Звезде».

Кроме того, с помощью документа злоумышленники сняли деньги с банковских счетов. Еще из ячейки в банке пропала медаль «Золотая Звезда» Героя соцтруда Баталова.

По словам родственников артиста, они доверились супружеской паре, которая взяла вдову и дочь под опеку после смерти Баталова. Леонтенко утверждает, что генеральную доверенность ей подсунули на подпись, воспользовавшись ее состоянием здоровья. Семья артиста уже подала заявление в полицию, чтобы та помогла разобраться в ситуации.

Народный артист СССР Алексей Баталов ушел из жизни 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Гитана Леонтенко стала его второй женой в 1963 году. Спустя пять лет у пары родилась дочь Мария, у которой выявили ДЦП. Несмотря на болезнь, она стала литератором и является членом Союза писателей и Союза кинематографистов России.