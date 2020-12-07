Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж

Мосгорсуд отправил бывшего футболиста с Украины Василия Василенко на 12 лет в колонию строгого режима. Его признали виновным в шпионаже.

«Суд признал Василенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ („Шпионаж“ — прим. ред.), назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы суда.

Прокурор просил дать Василенко 16 лет. В суде не поделились деталями этого дела. Слушания проходили в закрытом режиме из-за секретности сведений.

Экс-футболиста с Украины арестовали год назад по обвинению попытке контрабанды опасных веществ, оружия или культурных ценностей. Позже арест продлили по делу о шпионаже. По данным источника РИА «Новости», Василенко задержали, когда он пытался приобрести в России списанное военное оборудование времен СССР. Собеседник агентства отметил, что тот выполнял поручение компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины.