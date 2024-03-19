Криминал 19 марта 2024, 15:09 Суд вынес приговор Раковой и Зуеву по делу о мошенничестве Экс-замглавы Минпросвещения Ракову и бывшего ректора Зуева осудили в Москве РИА «Новости»

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Экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову и бывшего ректора «Шанинки» Сергея Зуева осудили в Москве. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Ракову приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима по делу о мошенничестве. Ее также оштрафовали на 900 тысяч рублей. Зуеву назначили четыре года лишения свободы условно. Приговор огласил Никулинский районный суд столицы.

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Зуев с 2011 по 2023 годы возглавлял Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка») и занимал пост директора Института общественных наук РАНХиГС. По данным следствия, Ракова вступила с ним в сговор с целью хищения бюджетных средств.

В феврале 2022 года по делу Раковой полиция объявила в розыск директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко. Она могла заниматься обналичиванием украденных денег.