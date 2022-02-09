Главу лаборатории РАНХиГС объявили в розыск по делу Раковой

Полиция объявила в розыск директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Главу лаборатории сделали обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Правоохранительные органы считают, что она может быть причастна к хищению 20 миллионов рублей из бюджета для федерального проекта «Учитель будущего».

«Ей заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“). Она объявлена в федеральный розыск», — написал ТАСС.

В хищении крупной суммы денег также обвиняют Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Следствие считает, что именно Корниенко могла заниматься обналичиванием украденных денег.

В начале декабря 2021 года срок ареста бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой продлили до 6 марта 2022 года. Решение вынес столичный Тверской суд.