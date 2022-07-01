Суд вынес приговор педофилам из Костромы за убийство и изнасилование 5-летней девочки

Суд приговорил 24-летнего и 45-летнего жителей Костромы к пожизненному заключению за изнасилование и убийство пятилетней девочки. Заседание прошло в Костромском областном суде 1 июля.

Мужчин обвинили сразу по пяти статьям: за убийство ребенка, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и похищение. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и распространение порнографии.

Рецидивисты полностью признали вину. Экспертизы показали, что они вменяемы и в момент преступления осознавали свои действия. Прокурор Костромской области Юрий Рываев потребовал для мужчин пожизненный срок.

Трагедия произошла 4 января 2022 года. По данным следствия, пьяные мужчина и молодой человек украли девочку возле культурного центра, изнасиловали и убили. Обоих поймали в тот же день. Разъяренные жители Костромы окружили здание, где проходили следственные действия, и требовали выдать им виновных.