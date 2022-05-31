Дело об изнасиловании и убийстве 5-летней девочки в Костроме дошло до суда

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства пятилетней девочки в Костроме. Дело в отношении 45-летнего и 24-летнего рецидивистов направлено в суд, сообщила пресс-служба СК России.

«В зависимости от роли и участия каждого» они обвиняются в похищении, изнасиловании, насильственных действий сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве малолетнего.

Трагедия произошла 4 января 2022 года. Следствие установило, что мужчина и молодой человек, будучи пьяными, похитили девочку, которая осталась без присмотра возле культурного центра. После они изнасиловали и убили ребенка. Обоих задержали в тот же день, они признали вину в полном объеме. Экспертиза показала, что парень и мужчина вменяемы.

Младший из обвиняемых ранее был условно осужден за кражу и находился на испытательном сроке. Второго в 2017 году осудили за мужеложство с подростком младше 16 лет.

«Региональным СУ продолжается расследование уголовного дела в отношении должностного лица ОВД по факту ненадлежащего осуществления административного надзора», — добавила пресс-служба СК.

После того как стало известно, что девочка убита, участвовавшие в поисках жители Костромы собрались вокруг общежития, где проходили следственные действия, и стали требовать выдать им задержанных.

История стала поводом поднятия темы о пожизненном заключении для педофилов.