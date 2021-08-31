Суд выдворил из России 37 мигрантов после драки со стрельбой в Мытищах

После массового побоища со стрельбой в Мытищах Россию покинули 37 мигрантов. Решение об их выдворении принял суд, сообщили в региональном ГУ МВД.

Драка произошла 5 августа на улице Пограничная. После этого полиция задержала 66 уроженцев ближнего зарубежья.

В отношении участников конфликта составили 134 административных протокола, 54 — за нарушение правил миграционного учета, 65 — за мелкое хулиганство и 15 — за распитие алкоголя или употребление запрещенных веществ в общественных местах.

Суд рассмотрел материалы и принял решение о штрафах для 49 иностранцев. Каждый из них будет обязан выплатить по пять тысяч рублей. Помимо этого, они должны будут покинуть Россию. Сейчас часть из мигрантов находится в центре временного содержания иностранных граждан. Территорию РФ уже покинули 37 нарушителей.

В рамках выяснения обстоятельств драки также было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Его фигурантом стала 54-летняя уроженка Чувашии. Женщина является владелицей хостела, где проживали иностранцы.

По версии правоохранителей, она организовала их нелегальное нахождение в России. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.