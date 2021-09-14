Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убийц тигра Павлика

Судебная коллегия Амурского областного суда рассмотрела апелляции убивших краснокнижного тигра Павлика. Одному из них приговор ужесточили.

Суд сообщил, что в апелляционных жалобах оспаривалась обоснованность осуждения. Адвокаты виновных требовали назначить наказание, которое не связано с реальным лишением свободы. Государственный обвинитель был не согласен с приговором суда, он предлагал усилить наказание каждому осужденному на один месяц, а также конфисковать ружье, использовавшееся на охоте. Об этом написало РИА «Новости».

«Рассмотрев данное уголовное дело, судебная коллегия доводы жалоб стороны защиты о необоснованности осуждения… по части 3 статьи 258.1 УК РФ за незаконную добычу амурского тигра и суровости назначенного им наказания отвергла, усилила осужденному наказание», — сказано в сообщении Амурского суда.

Один из обвиненных получил еще один месяц лишения свободы, также у него конфискуют оружие. В Амурском областном суде отметили, что решение по апелляции может быть обжаловано в 9-м кассационном суде общей юрисдикции в Приморье. Пока документов на обжалование никто не подавал.

Тигренка Павлика и его сестру забрали из дикой природы вместе с их матерью, которая напала на собак в селе в Приморье. Взрослую самку отправили в зоопарк Красноярского края, а Павлика и Елену в мае 2019 года выпустили в тайгу Приамурья. Чуть позже Павлик был убит браконьерами.