Общество 22 ноября 2023, 14:39 Обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО Мосгорсуд не стал отпускать из СИЗО блогера Аяза Шабутдинова

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Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты Аяза Шабутдинова на его арест. Обвиняемого в мошенничестве блогера оставили в СИЗО, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Постановление об аресте Шабутдинова вынес Таганский районный суд 4 ноября. Но адвокаты блогера решили опротестовать эту меру пресечения. Однако Мосгорсуд позицию защиты не поддержал и оставил решение о СИЗО в силе.

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Находящийся в следственном изоляторе Шабутдинов также участвовал в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО.

Под арестом он пробудет до 16 декабря. Его уже посещал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. По его словам, на условия содержания в четырехместной камере блогер не жаловался. В камере он занимался чтением книг Эриха Марии Ремарка.