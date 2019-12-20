Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере в Хабаровском крае

Фигурантам уголовного дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре продлил арест. В частности, еще три месяца под стражей пробудут владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор Максим Кузнецов. Кроме того, еще месяц под домашним арестом будет сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Как следует из материалов дела, Кузнецова и Бурлакова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудника МЧС Новгородцева — в халатности, сообщил дальневосточный отдел «Интерфакса».

Как считает следствие, Новгородцев посещал лагерь, был на его территории в июле 2019 года, во время плановых учений. Он наверняка знал, что палаточный городок организован с нарушениями правил пожарной безопасности. В свою очередь Новгородцев как сотрудник МЧС не предпринял никаких мер, чтобы недочеты в лагере устранили.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Огонь уничтожил 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. В лагере в этот момент отдыхали 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка. Еще трое детей позже умерли в больнице от полученных ожогов.