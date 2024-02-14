Криминал 14 февраля 2024, 18:02 Суд признал арест Удальцова законным Мосгорсуд признал арест Удальцова по делу об оправдании терроризма законным РИА «Новости»

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Московский городской суд признал законным арест лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

При рассмотрении апелляционной жалобы Московский городской суд внес коррективы в формулировки вводной части первоначального постановления, однако основную оставил без изменений, тем самым подтвердив решение о взятии Удальцова под стражу. Заседание прошло в закрытом режиме.

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В начале 2024 года Басманный суд постановил арестовать Удальцова, обвиняемого по статье 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации о публичных призывах к террористической деятельности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Лидера «Левого фронта» содержат в карантинной камере СИЗО-7. Жалоб на условия от него не поступало.

Ранее Удальцова внесли в список экстремистов и террористов.