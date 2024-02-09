Общество 09 февраля 2024, 15:19 Удальцова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинг включил лидера «Левого фронта» Удальцова в реестр экстремистов Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов попал в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.

В списке указали, что Удальцов родился 2 февраля 1977 года в Москве.

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В отношении него возбудили уголовное дело по делу об оправдании терроризма после публикации в Telegram-канале. В январе лидера «Левого фронта» арестовали, ему грозит семь лет лишения свободы. Басманный суд Москвы провел заседание в закрытом режиме и постановил взять Удальцова под арест до 15 февраля. Подсудимый свою вину признавать отказался.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников посетил камеру, в которой содержится Удальцов, и рассказал, что у фигуранта нет жалоб на условия. Соседом арестованного стал мужчина, которого обвинили в разбое. Удальцову передают письма и посылки, в помещении есть телевизор, холодильник и чайник.