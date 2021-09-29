Суд приговорил жителя Ингушетии к 27 годам лишения свободы за терроризм и убийство

Житель Ингушетии Ахмед Имагожев приговорен судом к 27 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и нападение на сотрудников полиции. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, в результате которых 31 декабря 2019 года в Магасе погиб полицейский. О вынесении приговора сообщили на сайте Следственного комитета России.

Согласно приговору суда, Имагожев первые первые лет должен провести в тюрьме, откуда потом его этапируют в колонию строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Осужденный признан виновным в совершении преступлений по статьям об участии в деятельности организации, признанной террористической и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следствием было собрано достаточное количество доказательств совершения преступления. 31 декабря 2019 года двое жителей Ингушетии напали на пост ДПС в Магасе. В результате атаки один сотрудник полиции — Зелимхан Кокорхоев был убит, еще двое ранены. Одного из нападавших ликвидировали на месте, второй — Ахмед Имагожев — выжил.