Суд по делу о гибели туристов на Ключевской сопке начался на Камчатке | 360°

Криминал 29 августа 2023, 11:20 Суд по делу о гибели туристов на Ключевской сопке начался на Камчатке СК: начался суд над директором фирмы, обвиняемым в гибели 8 туристов на Камчатке РИА «Новости»

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Первое судебное заседание прошло на Камчатке по делу о гибели восьми туристов во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление СК России.

«В Петропавловске–Камчатском состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы ООО „Экстрим тайм“ города Новосибирска», — заявили в ведомстве.

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Его обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой смерть более двух человек. По данным следствия, мужчина привлек к проведению экскурсии в прошлом году двух россиян, у которых не было права выступать инструкторами-проводниками на туристическом маршруте особой категории сложности.

Обвиняемый, зная, что эти люди не могут оказать безопасную услугу, доверил им поход с 10 туристами на вершину вулкана Ключевская сопка.

Группа во время спуска с вулкана 3 сентября 2022 года сорвалась вниз. В результате этого восемь отдыхающих и их сопровождающий погибли.