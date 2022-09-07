Тела погибших на Ключевской Сопке туристов и гида эвакуировали со склона | 360°

Общество 07 сентября 2022, 07:27 Поделиться Telegram

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Viber Тела погибших на Ключевской Сопке туристов и гида эвакуировали со склона Власти Камчатского края: завершилась эвакуация 9 погибших на Ключевской Сопке пресс-служба правительства Камчатского края

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Тела всех погибших на Ключевской Сопке — восьми туристов и гида — эвакуировали со склона и доставили в поселок Ключи на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Тела спустили с высоты 4158 метров. По решению властей в операции задействовали вертолета компании «Витязь-Аэро»: только у ее пилотов есть допуск на работу на высоте свыше четырех тысяч метров.

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«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту <…>, в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

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Сегодня тела доставят в Петропавловск-Камчатский для судебно-медицинской экспертизы. Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда вылетят на базу на борту Ми-8 МЧС России.

Средства на оплату работы нескольких вертолетов, задействованных в операции по спасению и эвакуации, выделили из бюджета Камчатского края.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение к вершине вулкана Ключевская Сопка, самого высокого действующего вулкана Евразии, 3 сентября. Трое остались в лагере на высоте 3300 метров. В тот же день стало известно, что несколько человек погибли при падении с высоты, еще один пострадал и гид сломал ногу.

Из-за сильного ветра и тумана эвакуация затянулась: было невозможно высадить спасателей на месте. В итоге девять человек погибли, еще трое пострадали.

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