Суд отправил под стражу подозреваемых по делу о взрыве на пороховом заводе в Рязани

Басманный суд Москвы арестовал до 22 декабря учредителя компании ООО «Разряд» Александра Егоршина и генерального директора Сергея Нистраткина. Оба они проходят подозреваемыми по делу о взрыве на пороховом заводе в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении говорится, что суд отказался удовлетворить ходатайство стороны защиты об избрании подозреваемым меры пресечения без заключения под стражу.

Егоршин и Нистраткин проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Взрыв и последующий пожар на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошли в минувшую пятницу, 22 октября. Жертвами взрыва стали 17 человек. В ходе расследования выяснилось, что цех принадлежал компании, которая занималась хранением и утилизацией боеприпасов.