По делу о взрыве на пороховом заводе под Рязанью задержали двух человек

Двух людей задержали по делу о взрыве на пороховом заводе в Рязанской области. Следствие ходатайствовало об их аресте, сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суд поступили ходатайства следователя об избрании в отношении учредителя компании ООО „Разряд“ Александра Егоршина и ее генерального директора Сергея Нистраткина меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде РИА «Новости».

Их обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к смерти двух или более лиц.

Взрыв, а затем пожар на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области случились 22 октября, в результате произошедшего погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

Местные жители рассказали «360», что погибшими были люди до 50 лет. В их числе оказалась мастер Елена Тулякова, которую знакомые знали веселой, доброй и энергичной женщиной.

У всех погибших остались дети. У 33-летнего грузчика Александра Соловьева три месяца назад родилась дочь.