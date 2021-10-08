Суд отправил под арест трех жителей Владивостока за вымогательство денег у водителей на границе

Троих жителей Владивостока отправили под арест за вымогательства денег. Они требовали плату с водителей фур за проезд к пунктам пропуска с Китаем в Приморье. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела из-за вымогательства денег у водителей фур за проезд к пунктам пропуска с Китаем в Приморье. По данным следствия, группа людей требовала деньги за проезд через российско-китайскую границу у двух водителей и еще ряда автомобилистов.

Вымогатели искусственным образом создавали очередь у пограничного пункта и пропускали фуры к автомобильным пунктам пропуска «Краскино» и «Пограничный» только тех, кто заплатил. Члены ОПГ угрожали применить насилие или повредить имущество, если водители откажутся. С каждой машины они требовали от 100 до 200 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовные дела по статье УК РФ «Вымогательство». Членов преступной группировки искали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Сейчас расследование дела продолжается, правоохранители проводят обыски у подозреваемых.