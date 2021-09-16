Умер отец историка-расчленителя Соколова

Отец петербургского историка Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, скончался, не выдержав того, что произошло с сыном. Об этом сообщила мать осужденного историка Людмила Соколова.

Перед заседанием суда, на котором должны рассмотреть апелляцию на приговор историку, она сообщила о своей потере в беседе с kp.ru.

«У меня муж умер. Отец Олега, который любил его без памяти. <…> И когда Малахов по телевизору показывал нашего сына, с ним случился приступ. Он болел-болел и вот умер два месяца назад. <…> Муж не выдержал того, что произошло», — рассказала мать экс-доцента.

О случившемся историку сообщили адвокаты. По словам Соколовой, ей с сыном видеться не дают. Говоря о заседании суда, она заявила, что ничего не изменится и это бесполезная попытка, хотя ей хотелось бы, чтобы срок смягчили.

«Я хочу, чтобы его вообще освободили! Потому что он не виновен ни в чем. Его просто подставили, он взрывной человек, и с ним вот так поступили. Шпана всякая бездарная, которая ничего не может сделать, только человека загубить», — заключила она.

Анастасия Ещенко была убита в ноябре 2019 года. Ее останки Соколов пытался выбросить в Мойку, но был пьян, поскользнулся и сам рухнул в воду. Когда его выловили, в рюкзаке обнаружили женские руки. После этого в его квартире были обнаружены другие части тела девушки.

В ходе расследования было установлено, что убийство произошло 8 ноября, еще сутки Соколов продолжал принимать гостей у себя дома, а потом начал расчленять труп, чтобы скрыть следы преступления. При этом на суде он пытался заявить, что находился в невменяемом состоянии. В итоге его приговорили к 12 с половиной годам тюрьмы.