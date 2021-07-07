Суд отказал в прекращении уголовного дела Эдварда Била

Пресненский суд Москвы отказался прекратить уголовное дело против блогера Эдварда Била. Соответствующее ходатайство подали представитель потерпевших и адвокаты обвиняемого. В своем заявлении они заявили, что стороны примирились и претензий друг к другу не имеют. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Судья рассмотрел ходатайство, но оставил его без удовлетворения. Уголовное дело в отношении блогера продолжится. Не изменилась и мера пресечения. До 30 декабря 2021 года Билу запрещено покидать дом с 20:00 до 8:00, пользоваться интернетом и садиться за руль автомобиля.

После судебного заседания в беседе с журналистами блогер заявил, что суд перенесли на 14 июля. На вопрос журналистов о компенсации ущерба водителям пострадавших машин блогер пояснил, что они нарушили договор, который он с ними заключил ранее.

«Начали просить по ходу то, о чем мы не договаривались», — рассказал он.

Представляющий интересы Била адвокат Геннадий Удунян напомнил, что в деле потерпевший только один — этом Мария Артемова. Именно ее адвокат подал ходатайство о прекращении дела.

«Со стороны потерпевших было подано ходатайство о прекращении уголовного дела по примирению сторон. Потерпевшим по делу проходит всего один человек это Мария, другие не проходят в рамках уголовного дела. Им возмещает ущерб страховая компания. Если они не покроют все, то Эдуард готов возместить, мы ведем переговоры», — пояснил адвокат.

По оценку Удуняна ходатайство может благотворно повлиять на приговор. Сам блогер заявил, что примет любое решение судьи. Отвечая на вопрос о своем будущем Эдвард Бил пообещал, что не перестанет быть блогером.

«Я буду продолжать заниматься творчеством, но оно будет другим, не пранки. Без телефона тяжело, а без интернета как без рук», — отметил он.

Впервые о возможном прекращении уголовного дела против Эдварда Била стало известно в середине мая. Представляющий интересы пострадавшей в аварии Марии Артемовой адвокат Андрей Князев заявил, что блогер возместил материальный и моральный вред, а также компенсировал ущерб здоровью потерпевшей. Поэтому претензий к нему больше нет. Против прекращения уголовного дела выступил следователь.

Блогер Эдвард Бил устроил аварию в центре Москвы 1 апреля. На автомобиле Audi он выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Марии Артемовой и еще в несколько автомобилей. Пострадавшую увезли в реанимацию. Несколько дней Мария провела в коме, перенесла три операции. МВД завело уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».