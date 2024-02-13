Криминал 13 февраля 2024, 14:38 Суд оставил Беркович и Петрийчук под стражей Мосгорсуд оставил драматурга Петрийчук и режиссера Беркович в СИЗО до 10 марта РИА «Новости»

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил законность ареста режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма. Их оставили в СИЗО до 10 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Против Беркович и Петрийчук возбудили дело по обвинению в публичных призывах к терроризму или его оправданию. Поводом для уголовного преследования стал поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» об отношениях женщин с адептами радикального ислама. Читку произведения разместили на видеохостинге YouTube.

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Экспертиза нашла в спектакле режиссера Беркович дискриминацию русских мужчин. По мнению эксперта, Беркович и Петрийчук создали романтический образ боевика.

Согласно материалам суда, в пьесе содержались «признаки оправдания терроризма», идеологии группировки «Исламское государство»* и джихадизма. Беркович и Петрийчук свою вину отрицают.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.