13 февраля 2024, 14:38
Суд оставил Беркович и Петрийчук под стражей
Мосгорсуд оставил драматурга Петрийчук и режиссера Беркович в СИЗО до 10 марта
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил законность ареста режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма. Их оставили в СИЗО до 10 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.
Против Беркович и Петрийчук возбудили дело по обвинению в публичных призывах к терроризму или его оправданию. Поводом для уголовного преследования стал поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» об отношениях женщин с адептами радикального ислама. Читку произведения разместили на видеохостинге YouTube.
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Экспертиза нашла в спектакле режиссера Беркович дискриминацию русских мужчин. По мнению эксперта, Беркович и Петрийчук создали романтический образ боевика.
Согласно материалам суда, в пьесе содержались «признаки оправдания терроризма», идеологии группировки «Исламское государство»* и джихадизма. Беркович и Петрийчук свою вину отрицают.
*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
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