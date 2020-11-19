Суд оправдал экс-начальника ИК-1 Ярославля и его заместителя по делу о пытках

Суд Ярославля оправдал бывших главу ИК-1 и его заместителя по делу о пытках в колонии. Хотя гособвинение просило для них по семь лет лишения свободы. Всего по этому громкому делу проходит 13 обвиняемых.

«Из текста оглашенной части приговора следует, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части еще нет», — передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой.

В феврале прошлого года Николаева поместили под домашний арест, потому что он и его маленький сын страдают хроническими заболеваниями. Кроме того, Николаев не скрывался от следствия и явился по вызову.

Защита Макарова сообщила, что из всех осужденных только один принес ему извинения за избиения — бывший младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Алексей Андреев. Он же возместил пострадавшему моральный ущерб.

Разбирательства по поводу пыток в ярославской колонии начались в 2018 году. Тогда в Сети появилось видео, на котором сотрудники колонии жестоко избили заключенного Евгения Макарова. Около 10 человек избивали его ногами. В результате было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержали 15 человек. В январе 2020 года сотрудника ИК-1 Сергея Ефремова приговорили к четырем годам лишения свободы за пытки осужденного.