Сотрудника колонии в Ярославле посадили на 4 года за пытки

Бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Сергея Ефремова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о пытках. Такое решение вынес Заволжский суд Ярославля.

«Признать виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда», — огласила приговор судья Мария Селезнева, ее цитирует ТАСС.

По решению суда Ефремова лишат специального звания, ему также будет запрещено занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

Сторона обвинения требовала для него пять лет лишения свободы. Обвиняемый просил о наказании, не связанном с лишением свободы, либо ограничиться тем сроком, который он уже провел в СИЗО.

Разбирательства по поводу пыток в ярославской колонии начались в 2018 году, когда появилось видео жестокого избиения заключенного Евгения Макарова. Позже появилось еще одно видео, на котором сотрудники УФСИН избивали осужденных. Из-за побоев в колонии были арестованы 20 человек. Дело Ефремова выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием.