Суд не стал арестовывать артистку Дрожжину по делу об имуществе Баталова

Хамовнический суд Москвы отказался арестовать артистку Наталию Дрожжину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова. В качестве меры пресечения женщине избрали «запрет определенных действий».

Заседание по делу о мошенничестве проходило вечером 26 октября в столичном Хамовническом суде. Суд выбрал для Дрожжиной меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Актрисе запретили совершать «определенные действия».

Ранее следствие потребовало арестовать артистку Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Супругов задержали и обвинили в мошенничестве с имуществом семьи Баталова. Вдова и дочь из-за обмана остались без доли в четырехкомнатной квартире, двух квартир, мастерской актера и крупной суммы денег, считает следствие. Их имуществом завладели с помощью нотариальных доверенностей. Сейчас спорное имущество находится под арестом.

Алексей Баталов умер в июне 2017 года. Последние 15 лет семья находилась под опекой Дрожжиной и Цивина. Именно их вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обвинили в незаконном присвоении имущества.