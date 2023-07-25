Эксклюзив 25 июля 2023, 13:04 Суд над 18 участниками нацбатальона «Айдар» начался в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело 18 боевиков «Айдара»

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В Ростове-на-Дону начался суд над 18 участниками украинского нацбатальона «Айдар»*. Кадры из зала заседаний Южного окружного военного суда показал «360».

Заседание началось днем 25 июля. На скамье подсудимых 18 членов нацбатальона «Айдар»*, в том числе две женщины. Их обвинили в насильственном захвате власти и изменение конституционного строя ДНР, а также участии в деятельности террористической организации.

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Большинство боевиков попали в плен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине, сообщил RT. Обе подсудимые женщины — медики, Марина Мищенко и Лилия Прутян. Среди фигурантов уголовного дела есть гранатометчики, командир отделения взвода технических средств, разведчик, водитель — линейный наблюдатель и другие.

По версии следствия, украинцы вступили в «Айдар»* добровольно из корыстных побуждений и по мотивам ненависти к жителям Донбасса и России. Большинство из них стали боевиками с 2020 по 2021 год, только Игорь Гайоха — с 2014 года.

В июне в Ростове-на-Дону прошел суд над участником нацбатальона Денисом Мурыгой. «Царьград» сообщил, что его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Он пытался укрыться в России под видом беженца.

* Нацбатальон «Айдар»* признали экстремистской организацией и запретили в России.