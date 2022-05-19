Заместителя командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар»* Денис Мурыга задержали при попытке въехать в Ростовскую область под видом беженца. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Местные силовики установили личность Мурыги, после чего, в апреле, он и был задержан. Он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте Мурыги.

По данным агентства, Денис Мурыга стал заместителем командира подразделения «Айдара»* в Лисичанске не позднее начала 2015 года. В том же году он оказался в составе группы «айдаровцев»*, которые подорвали мост в Луганской Народной Республике. В результате погибли люди.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии задержали в ЛНР 35-летнего украинца, которого заподозрили в причастности к пособничеству нацбатальону «Айдар»*.

*«Айдар» — запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.