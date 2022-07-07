Суд арестовал всех подозреваемых по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД

Помощник главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов и еще трое фигурантов по делу о злоупотреблении полномочиями заключены под стражу в Москве. Соответствующее решение вынес Басманный суд, написал ТАСС.

Помимо Умнова под стражу отправили бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву.

Следователи полагают, что задержанные имеют отношение к незаконному приобретению денежных средств фонда содействия программам ГУВД Ленинградской области и Санкт-Петербурга в личных целях.

Обыски с участием управления «М» ФСБ России прошли в Крыму, Москве и Ленинградской области.