ОНК Москвы подтвердила задержание помощника главы МВД России

Помощника главы МВД России Сергея Умнова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Всего в расследовании фигурируют три генерала полиции.

«Подтверждаю», — сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в ответ на вопрос о задержании генерал-лейтенанта Сергея Умнова и помещении в изолятор временного содержания на Петровке.

Центральный аппарат СКР возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в Санкт-Петербурге, сообщил «Коммерсант». Обыски с участием управления «М» ФСБ России прошли в Ленинградской области, Москве и Крыму. Фигурантами дела стали три генерала МВД: помощник министра Сергей Умнов, до 2019 года руководивший питерским главком, начальник ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти Алексей Семенов, бывший главный тыловик главка Иван Абакумов, а также несколько полковников.