Суд арестовал шестерых сотрудников ПФР по делу банкиров Ананьевых

Басманный суд отправил под стражу шесть высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда РФ. Их подозревают в получении взятки от банкира Алексея Ананьева.

Речь идет об Александре Рудневе, Дмитрии Кузнецове, Евгении Никитине, Рубене Эфианджяне, Евгении Турчаке и Константине Янкине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Они отправлены в СИЗО до 1 декабря 2020 года. Все они подозреваются по ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору“)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Алексей Ананьев давал подозреваемым взятки в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.

Несколько дней назад стало известно о возбуждении в отношении экс-банкира нового дела, в котором, помимо сотрудников ПФР, фигурируют сотрудники крупных IT-компаний.

Алексей Ананьев уже фигурирует в уголовном деле о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. По предварительным данным, Ананьев и его брат-близнец похитили более 100 миллиардов рублей у ПАО «Промсвязьбанк».