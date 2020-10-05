СМИ рассказали о новом деле против банкира Ананьева
В СК считают, что Ананьев давал взятки госслужащим за покровительство при заключении государственных контрактов. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
Среди фигурантов дела — руководители департаментов Пенсионного фонда и сотрудники предприятий из IT-сферы «РедСис» и «Техносерв».
Следствие выяснило, что в 2015 году неназванные лица из высшего руководства ПФР связались с бенефициарам группы компаний «РедСис». Чиновники якобы предложили бизнесменам регулярные сведения о предстоящих госзакупках, помощь в выигрыше торгов и заключении госконтрактов за денежное вознаграждение.
Предприниматели согласились участвовать в преступной схеме, а позже к ней присоединились и главы департаментов информационной безопасности ПФР.
Алексей Ананьев, являвшийся владельцем группы компаний «Техносерв», купил «РедСис» в сентябре 2016 года. После этого, по версии СК, он стал во главе преступной группы и продолжил практику дачи взяток.
Экс-банкир уже фигурирует в уголовном деле о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск. Предположительно, Ананьев и его брат-близнец похитили более 100 миллиардов рублей у ПАО «Промсвязьбанк».