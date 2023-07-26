Эксклюзив 26 июля 2023, 13:38 Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Дивногорска Видео «360»: суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске на 2 месяца

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Центральный районный суд Красноярска арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Ближайшие два месяца он проведет под стражей. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Слушание по делу решили провести в закрытом режиме. Подозреваемый заявил, что уже отбывал наказание по уголовной статье — в 2014 году его лишили свободы по решению Дивногорского суда. Мужчина вышел на свободу 14 июля 2023-го.

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«Девять лет особого режима», — рассказал фигурант дела об отбытом наказании.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили, что против мужчины возбудили уголовные дела по статьям о совершении действий сексуального характера, разбойном нападении и убийстве. По данным ведомства, 22 июля он встретил девушку на улице Градостроителей в Дивногорске.

«Применяя насилие и угрожая убийством, он отвел ее в лесной массив, где похитил имущество, после чего совершил действия сексуального характера и убил», — отметили в прокуратуре.

В СИЗО фигурант уголовного дела пробудет до 23 сентября 2023 года.

Предполагаемого убийцу 16-летней девушки задержали через несколько дней после совершения преступления. Мужчина дал признательные показания.