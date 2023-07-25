Происшествия 25 июля 2023, 11:04 Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае задержали СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 16-летней девушки под Красноярском Пресс-служба Следственного комитета

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В Дивногорске Красноярского края задержали предполагаемого убийцу 16-летней девушки. Подозреваемый — 34-летний ранее судимый местный житель — признал вину. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

Молекулярно-генетическая экспертиза помогла установить совпадение биологического образца, имеющегося в федеральной базе данных, с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия. Следователи заняты сбором и закреплением доказательств вины мужчины. Расследование убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) продолжается. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил докладывать о его ходе.

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Девушка пошла гулять с подругой на Набережную в Дивногорске около 16:00 22 июля, договорившись с родителями, что вернется около 22:00. Однако она не пришла домой, и ее телефон был недоступен. Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли через день в овраге в лесополосе. По данным СМИ, у нее было перерезано горло.