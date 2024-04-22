22 апреля 2024, 18:59
Отца основного фигуранта дела об убийстве на парковке Москвы арестовали
Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве на московской парковке
Замоскворецкий суд отправил под арест Низами Аббасова, отца основного фигуранта резонансного дела об убийстве москвича на парковке. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мужчине предъявили обвинение по части № 2 статьи «Убийство».
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«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать обвиняемому Низами Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня», — сказала судья.
РИА «Новости» уточнило, что Аббасов — уроженец Азербайджанской ССР и гражданин России, проживал на Краснодарской улице. Он с трудом давал ответы на русском языке, в связи с чем судья спросила его, как мужчина сдавал экзамен для получения гражданства. Внятного ответа она не получила.
Следователь в ходе заседания сообщил, что Аббасов способствовал скрытию преступления и пытался помочь сыну избежать уголовной ответственности.
Убийство произошло 17 апреля в Москве, обвиняемый Шахин Аббасов ударил ножом молодого человека, который сделал ему замечание о парковке автомобиля. Пострадавший скончался в больнице. Суд арестовал фигуранта на два месяца.
Убийства
Суд
Москва
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