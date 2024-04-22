Криминал 22 апреля 2024, 18:59 Отца основного фигуранта дела об убийстве на парковке Москвы арестовали Суд арестовал отца основного фигуранта дела об убийстве на московской парковке

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Замоскворецкий суд отправил под арест Низами Аббасова, отца основного фигуранта резонансного дела об убийстве москвича на парковке. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинение по части № 2 статьи «Убийство».

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«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать обвиняемому Низами Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня», — сказала судья.

РИА «Новости» уточнило, что Аббасов — уроженец Азербайджанской ССР и гражданин России, проживал на Краснодарской улице. Он с трудом давал ответы на русском языке, в связи с чем судья спросила его, как мужчина сдавал экзамен для получения гражданства. Внятного ответа она не получила.

Следователь в ходе заседания сообщил, что Аббасов способствовал скрытию преступления и пытался помочь сыну избежать уголовной ответственности.

Убийство произошло 17 апреля в Москве, обвиняемый Шахин Аббасов ударил ножом молодого человека, который сделал ему замечание о парковке автомобиля. Пострадавший скончался в больнице. Суд арестовал фигуранта на два месяца.