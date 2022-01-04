Суд арестовал обвиняемых по делу о смертельном отравлении паленым спиртным в Балашихе

Суд отправил в СИЗО двух обвиняемых по делу об отравлении алкоголем в Балашихе. Жертвами паленого спиртного стали два мужчины и женщина.

Об избрании меры пресечения фигурантам сообщила прокуратура Московской области. Оба обвиняются в сбыте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности и повлекшего смерть трех человек.

Под стражей обвиняемые пробудут до 2 марта 2022 года. Расследование дела продолжается. Ранее СК назначил судебно-медицинские, судебно-химическую экспертизы жидкостей, которые изъяли у фигурантов дела. Также будут проведены комплексные генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

Еще один отравившийся спиртным мужчина 2 января был доставлен в больницу. Обвиняемые были задержаны накануне. Их допросили, а в домах провели обыски. Оба подозреваются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Частой причиной отравлений от поддельного алкоголя становится то, что нелегальные производители используют метиловый спирт вместо этилового. Он способен привести к летальным последствиям.